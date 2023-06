Das ‹RebuiLT›-Team der EPFL.

«Betonstützen als Organspende» Die EPFL transplantiert Betonstützen von einem Gebäude ins andere. ‹24heures› berichtet. Und: die HdM–Visualisierung der neuen Basler S-Bahn-Haltestelle und ein Gegenvorschlag zur Zürcher Uferschutz-Initiative. 29.06.2023 11:09

«Wie Chirurgen» entnehmen die Bauarbeiter einem Abrissgebäude in Renens die Betonstützen, um sie für einen Neubau in Écublens wiederzu verwenden. ‹24heures› zeigt das Projekt ‹RebuiLT› der EPFL. «Es wird viel darüber nachgedacht, wie man neue Gebäude nachhaltig erstellen kann. Aber man vergisst darüber nachzudenken, was man mit den existierenden Bauten machen soll», zitiert die Zeitung einen am Projekt beteiligten Studenten. Die Neuheit von ‹RebuiLT› sei, dass die tragenden Elemente in einer monolithischen Form herausgeschnitten werden, wie sie für Konstruktionen in der Schweiz typisch seien. Weitere Meldungen: – «Die geleakte HdM-Visualisierung»: Der Kanton Baselland publiziert vorzeitig eine Visualisierungen von Herzog & de Meuron der neuen S-Bahn-Haltestelle in Basel. ‹BZ Basel› berichtet. – «Zürcher Stadtrat legt Gegenvorschlag zu Uferschutz-Initiative vor»: Die Uferschutz-Initiative will Hochhäuser an Limmat und Zürichsee verbieten – «und zielt auf das Hardturm-Projekt», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Davos plant Wohnraum-Mobilisierung»: Die Gemeinde Davos arbeitet an einer mit hohen Erwartungen verbundenen Wohnraumstrategie. Die ‹Südostschweiz› zeigt, welche Massnahmen ins Auge gefasst werden. – «Wie weiter mit Wil West?»: Das Grossprojekt Wil West erfüllt nach Auffassung der Grünen nicht die Standards für eine nachhaltige Standortentwicklung. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet....