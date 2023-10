Das Grundstück aus der Vogelperspektive (Screenshot fallaetschegarte.ch)

«Bauprojekt in einer Naturoase» Ein Bauprojekt in Zürich-Leimbach zeigt den Konflikt zwischen Verdichtung und Naturschutz, schreibt die NZZ. Ausserdem in der Presse: Alejandro Aravena, Mart Stam und die Sagrada Família. 10.10.2023 10:59

Ein jahrzehntelang unberührtes Landstück in Zürich-Leimbach soll mit Eigentumswohnungen überbaut werden, doch die Anwohner wehren sich dagegen. Die NZZ berichtet. Die IG «Fallätschegarte», will «die Oase mit sehr hohen Naturwerten» erhalten. Das Biotop bietet vielen Arten ein Zuhause. Beispielsweise Mopsfledermäusen und Feuersalamandern. Beide Tierarten gelten als stark gefährdet. Das Grundstück sei im «Inventar des kommunalen Natur- und Landschaftsschutzes» eingetragen. «Das heisst, wenn ein Bauprojekt ausgearbeitet ist, muss die Schutzwürdigkeit des Grundstücks abgeklärt werden», schreibt die NZZ. Die Überprüfung der Schutzwürdigkeit brachte jedoch nicht das erhoffte Fazit. Der Stadtrat verzichtet auf eine Unterschutzstellung des Grundstücks, aus fachlicher Sicht sei die Parzelle «zwar schützenswert, aber nicht unersetzbar». Würde das Land unter Schutz gestellt und somit mit einem Bauverbot belegt, käme das «einer materiellen Enteignung gleich». Die Eigentümerschaft müsste also entschädigt werden. Auch die Interessen der Allgemeinheit an zusätzlichem Wohnraum seien zu berücksichtigen, heisst es weiter im Stadtratsbeschluss. Zudem sei das Quartier Leimbach im kommunalen Richtplan als Zone für Verdichtung eingetragen. «Der Konflikt um das Bauvorhaben in Leimbach zeigt, warum es in Zürich – trotz grossem Bedarf – so schwierig ist, neue Wohnungen zu bauen», schliesst die NZZ. «Es gibt immer divergierende Interessen: private, soziale, denkmalschützerische – oder wie in diesem Fall ökologische.» Weitere Meldungen: – Das Büro des chilenischen Architekten Alejandro Aravena gründet eine Niederlassung in Basel, um für die Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) einen 107 Meter hohen Turm zu bauen. ‹BZ Basel› berichtet. – Der niederländischer Designer Mart Stam vermachte die Lizenzen für seinen Freischwinger S33 der An...