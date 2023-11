Die Sanierung des Spiegelhofs kostet doppelt so viel, wie geplant. Fotos: Kanton Basel-Stadt

Basel baut teurer Bei vielen Bauprojekten des Kantons Basel Stadt wird der Kostenrahmen nicht eingehalten. Die Finanzkommission warnt. Ausserdem: Über der Zürcher Bahnhofstrasse leuchtet es weihnachtlich. 24.11.2023 09:59

Die Sanierung des Spiegelhof-Komplexes in der Innenstadt kommt doppelt so teuer wie veranschlagt, berichtet die BZ. Davor warnt die Finanzkommission des Grossen Rats in ihrem Bericht zum Budget 2024 des Kantons Basel-Stadt. Sanierung und Ausbau des Baudenkmals wird «wohl gegen 100 Millionen Franken» kosten. Der Grosse Rat hatte 2016 total 49,615 Mio. Franken für das Projekt genehmigt. Der 1939 fertiggestellte Spiegelhof-Komplex stammt von den Architekten Hans von der Mühll und Paul Oberrauch. Mit rund 400 Mitarbeitende ist das Gebäude einer der grössten Standorte der Basler Kantonsverwaltung. Unter anderem betreibt dort die Kantonspolizei eine Einsatzzentrale, die nun erdbebensicher gemacht wird. Die BZ schreibt, teilweise könnten die Preissteigerungen erklärt werden, etwa durch die Teuerung oder mit Lieferengpässen bei Baumaterialien. Joël Thüring, Präsident der Finanzkommission, findet es «diskussionswürdig und sicher nicht ganz unproblematisch», dass weiterhin bei vielen Bauprojekten des Kantons der Kostenrahmen nicht eingehalten werde. Der SVP-Grossrat Thüring erwähnte unter anderem den 2021 eingeweihten Neubau des Biozentrums und das sich im Bau befindliche Zentrum für Biomedizin. Beim letzteren erwartet man eine Überschreitung von 72 Prozent. Weitere Meldungen: - Die FAZ schreibt einen Nachruf auf den im Alter von 85 Jahren verstorbenen Architekt und Städtebauer Rob Krier, einem der Vorkämpfer der Postmoderne. - Einen Monat vor dem Fest: Über Lucy, die Weihnachtsbeleuchtung der Bahnhofstrasse, schreibt sowohl die NZZ, als auch der Tages-Anzeiger: Die NZZ begleitete die Monteure, die Lucy in vielen Nachtschichten aufgehängt haben. Der Tages-Anzeiger nennt uns «Sieben Dinge, die Sie über die Lämpchen noch nicht wussten». ...