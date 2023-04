Fast alle Bäume im Berner Hirschengraben können stehen bleiben. Links der überdachte Zugang zum Bahnhof. Fotos: Pressematerial

Bahnhofzugang Bern: Projekt liegt auf Bern hat das Projekt für den neuen Bahnhofszugang überarbeitet und gestern öffentlich aufgelegt. Weitere Meldungen: Zumthors Achtzigster, HdeM als Parodie, Aufstockung am Lagerplatz, Bunker am Hirschengraben. 26.04.2023 08:20

Der geplante Zugang zum Bahnhof Bern aus dem Hirschengraben war heftig umstritten – vor allem, weil ihm die Kastanienbäume weichen sollten. Im November 2022 war bekannt geworden, dass die Bäume nun doch stehen bleiben können. Um archäologischen Resten auszuweichen, wird die unterirdische Passage zudem etwas schmaler. Gestern hat die Stadt Bern das überarbeitete Projekt öffentlich aufgelegt. Verkehrsdirektorin Mareike Kruit ist zuversichtlich, dass das Projekt die Bewilligung erhält. Die früheren Gegner lassen offen, wie sie reagieren werden, wie der ‹Bund› heute schreibt. Weitere Meldungen: – Peter Zumthor wird heute achtzig. Zu diesem Anlass publiziert die ‹Südostschweiz› ein grosses Interview mit dem Architekten. «Angst hab ich bis heute lediglich davor, dass mir etwas nicht gelingt», sagt Zumthor. – ‹Fürst + Herren. Die grössten Architekten aller Zeiten› heisst der Comic, den Andreas Lori gezeichnet hat. Lori ist Basler, und so ist die Verbindung zu Herzog & de Meuron schnell hergestellt. Eine Liebeserklärung? «Eher eine Parodie», sagt Lori in der BZ Basel. Am Donnerstag stellt er seine Graphic Novel im Basler Comix-Shop vor. – In Winterthur stockt die Stiftung Abendrot die Halle 181 auf dem ehemaligen Sulzerareal um vier Geschosse auf. In den neuen Räumen sollen Wohnateliers für leichtes Handwerk entstehen. Damit soll der hintere Teil des Lagerplatzareals belebt werden. Der ‹Landbote› berichtet. – Am Hirschengraben in Zürich ragt ein Lüftungsschacht aus dem Boden. Er ist die Spitze eines zehngeschossigen unterirdischen ‹Hochhauses›. Dieses war ein militärischer Bunker und ist ein Fluchtweg aus dem Hirschengrabentunnel der SBB. Politiker von SP und GLP wollen die Anlage nun kulturell nutzen. Heute im ‹Tages-Anzeiger›....