Im Bildungszentrum Blaulicht trainieren alle Blaulichtorganisationen gemeinsam. Bild: Roland Bernath

Alle unter einem Dach In Zürich nimmt ein Ausbildungszentrum für alle Blaulichtorganisationen seinen Betrieb auf. Ausserdem in der Presse: Ein Meinungsstück zur Raumplanungspolitik, das Theater St. Gallen und Alexandria. 05.07.2023 09:51

Mitte August geht in Zürich das neue Bildungszentrum Blaulicht (BZB) in Betrieb. Stadträtin Karin Rykart führte gestern auf einem Medienrundgang durch den 119 Millionen teuren «Pionierbau» von Staufer & Hasler Architekten. «Das BZB sei die erste Ausbildungsstätte in der Schweiz, die Sanität, Feuerwehr, Polizei, Zivilschutz und Führungsstäben eine moderne Ausbildungsinfrastruktur unter einem Dach biete», zitiert der ‹Tages Anzeiger› die Sicherheitsvorsteherin. Zur Übungsinfrastruktur gehört nebst einer Sporthalle, Schiessanlagen und einem Fitnesscenter auch eine vollständig eingerichtete Wohnung, in der die Stadtpolizei beispielsweise Einsätze bei häuslicher Gewalt üben wird. «In den Neubau wurde zudem eine Sporthalle für die nahe Primarschule Auzelg integriert», so der ‹Tages Anzeiger›. Das Restaurant stehe auch der Quartierbevölkerung offen. Weitere Meldungen: – «Raumordnung verdiente mehr Demokratie»: Der Bundesrat und die Bundesverwaltung hätten die Tendenz am Parlament vorbei Raumplanungs- und Verkehrspolitik zu betreiben, schreibt der Mitte-Ständerat Stefan Engler in der ‹Bündner Zeitung›. An sich sei unsere Raumordnung demokratisch abgestützt. «Wo durch behördenverbindliche Sachpläne aber, erarbeitet von der Verwaltung und beschlossen durch den Bundesrat, wichtige Fragen und Antworten der Zukunft vorweggenommen werden und das Parlament ausser Acht gelassen wird, besteht ein Defizit an demokratischer Legitimation.» – «Die Krux mit dem Knoten»: Die Sanierung des Theaters St. Gallen steht kurz vor dem Abschluss. Zeit, das während der Bauzeit entfernte Kunstwerk von Antoni Tàpies wieder an seinen Platz im Foyer zu hängen. Warum das gar nicht so einfach ist, erklärt das ‹Tagblatt›. – «Alexandria versinkt im Meer»: Die zweitgrösste Stadt Ägyptens sinkt jährlich um drei Millimeter. Auch abgesehen davon herrs...