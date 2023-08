Das Stadionprojekt auf dem Hardturm-Areal in Zürich. Visualisierung: Nightnurse Images

Das Zürcher Stadionprojekt nimmt eine wichtige Hürde, berichtet die NZZ. Ausserdem in der Presse: Der Flughafen Zürich wird 75, Besetzungen in Basel und wie Naturkatastrophen die Stadtplanung beeinflussen.

Alle Rekurse abgewiesen Das Zürcher Stadionprojekt nimmt eine wichtige Hürde, berichtet die NZZ. Ausserdem in der Presse: Der Flughafen Zürich wird 75, Besetzungen in Basel und wie Naturkatastrophen die Stadtplanung beeinflussen. 31.08.2023 11:30

Alle Rekurse gegen den Gestaltungsplan des Zürcher Stadionprojekts werden vor Gericht abgewiesen. Das Verdikt sei äusserst klar ausgefallen, steht heute in der NZZ. Damit nimmt das Projekt auf dem Hardturm-Areal, das ein Stadion für 18'000 Zuschauer*innen, eine Genossenschaftssiedlung mit gemeinnützigen Wohnungen und zwei Hochhäuser umfasst, eine wichtige juristische Hürde. Das Baurekursgericht musste sich mit mannigfachen Streitpunkten befassen: mit der Suspendierung einer Baulinie, der Festlegung einer Baubegrenzungslinie, der Höhe der geplanten Wohntürme, dem gefürchteten Schattenwurf, dem erwarteten Lärm sowie dem «ungenügenden» Mitwirkungsverfahren, das die Rekurrent*innen kritisieren. Auch um Flora und Fauna der schützenswerten Biotope auf dem Hardturmareal sorgen sie sich. Kritisiert haben der rekurrierende Verein und mehrere Anwohner*innen vor allem auch die Hochhäuser, die «das typische Stadtbild Zürichs nachhaltig zerstören» würden. Das Gericht sieht das anders: Das Bebauungskonzept sei sachlich begründet, in sich stimmig und den örtlichen Gegebenheiten angemessen. Die Rügen wegen des Schattenwurfs hält es für nicht stichhaltig und die Interessen des Biotopschutzes würden im Gestaltungsplan angemessen berücksichtigt. Der Weg bis zur Realisierung bleibt jedoch weit. Erst wenn der Gestaltungsplan rechtskräftig ist, wird eine Baubewilligung erteilt, die dann erneut angefochten werden kann. Sollten die Gegner*innen alle Rechtsmittel ausschöpfen, ist mit einem Jahre andauernden Rechtsstreit zu rechnen. Weitere Meldungen: – Vom Ödland zur Drehscheibe: Der Flughafen Zürich wird 75. Die NZZ erzählt die Geschichte einer Verwandlung. – Vom Sumpfgebiet zum Swiss-Hub: Auch die BZ blickt auf die Geschichte des Flughafens Zürich zurück. – Kritik am Klybeckareal: Zwei Gruppierungen haben innert weniger Tage mit Bauwägen und Möbeln zwei Plä...