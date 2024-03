In Solothurn bald verboten: Steingartenpracht vor einem Wohnhaus. Bild: Wikimedia Commons, Immanuel Giel

Solothurn verbietet als erster Kanton neue Stein- und Schottergärten. Ausserdem in der Presse: Die Stromgesetz-Debatte der Umweltverbände, die Umbaupläne der SBB in Basel und die Villa Flora in Winterthur.

Im Zuge der Revision des Planungs- und Baugesetzes wird Solothurn als erster Kanton neue Stein- und Schottergärten weitgehend verbieten. Das beschloss der Kantonsrat am Dienstag, wie die ‹bz› schreibt. «Die Überzeugung, ‹die Gemeinden können das selbst regeln›, sei von der Erkenntnis abgelöst worden, dass die Gemeinden sich im Kampf gegen klimaschädliche Hitzeinseln nicht durchsetzen würden und daher das Feld gern dem Kanton überlassen», erklärte Baudirektorin Sandra Kolly (Mitte) gegenüber der Zeitung. Über die Beschränkung von Steingärten sei im Kantonsrat intensiv diskutiert worden, so die ‹bz›. «Die SVP stemmte sich gegen die Beschneidung der Gemeindeautonomie und verlangte die Streichung der Bestimmung.» Letztlich stimmte eine Mehrheit von 53 gegen 39 Stimmen für die «Steingartenbestimmung». Künftig seien damit auf dem grössten Teil der Grundstücksfläche neue Steingärten verboten, sofern sie nicht begrünt würden, etwa durch Deckpflanzen wie Hauswurz oder Steinbrech. Weitere Meldungen: – «Das Dilemma der Umweltverbände»: Am 9. Juni stimmt die Schweiz über das «Stromgesetz» ab. «Dieses soll die Energiestrategie des Landes definieren und den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen», wie ‹Der Bund› schreibt. Die Umweltverbände seien sich über die Gesetzesvorlage uneinig. Über die Gründe dafür sprach die Zeitung mit drei Verbandsvertreterinnen. – Basler Bahnhofspasserelle vor dem Umbau: Die SBB plant einen «Grossumbau» der vor 21 Jahren eröffneten Passerelle «Kopfbau Süd». «Zu sehen sein werden die Veränderungen vor allem im Innern. Die vier oberen Stockwerke werden miteinander verbunden», erklärt die ‹bz›. Zudem würden die Haustechnik erneuert und Anpassungen an der Passerelle vorgenommen. – Vollendung eines Gesamtkunstwerks: Die Villa Flora in Winterthur, ehemaliges Wohnhaus von Hedy und Arth...