Die Raststätte in ihrer ursprünglichen Form mit der ‹Silberkugel›, Aufnahme aus den 1970er-Jahren. Fotos: Postkarte Sammlung Werner Huber

Das ‹Cindy's Diner› an der Autobahn in Deitingen ist nicht mehr – ein Rückblick auf Chrom, Neon, Marilyn und James. Ausserdem in den Medien: Solarpionier im Emmental, Viadukt in der Waadt und Gurken im Plastik.

Der ‹Bund› und andere Berner Zeitungen weinen dem «amerikanischen Traum» des ‹Cindy's Diner› in der Autobahnraststätte Deitingen-Süd eine letzte Träne nach. «Ja, ich gebe es zu: Ich habe den Termin verpasst», schreibt Autor Stephan Künzi. Schon vor über drei Wochen habe das Lokal dicht gemacht, und inzwischen ist davon auch nicht mehr viel übrig. Die Bauarbeiten sind im Gang, und im Frühjahr soll ein «landläufiger Burger King» einziehen. Künzi blickt zurück auf die Zeit, als mit viel glänzendem Chrom, grellem Neonlicht, Cola-Reklamen sowie Marilyn-Monroe- und James-Dean-Fotos eine Atmosphäre der 1950er- und 1960er-Jahre erzeugt werden sollte. An der Seite gab es kleine Abteile wie im Zug, gepolstert mit rotem Kunstleder. Die vier hufeisenförmigen Bartheken stammten noch von der ehemaligen ‹Silberkugel›. Auch daran erinnert der Autor. Dass die ‹Silberkugel› – eine Resturantkette, die einst zu Ueli Pragers ‹Mövenpick› gehörte – ein Werk von Architekt Justus Dahinden ist, erwähnt der Artikel nicht. Doch architektonisch ist die Entsorgung der vier bald sechzigjährigen Bartheken der grosse Verlust. Keine Sorgen muss man sich um die beiden Betonschalen von Heinz Isler machen: Sie sind geschützt und bleiben stehen. Weitere Meldungen: – Das ‹Bieler Tagblatt› berichtet darüber, «wie die Schweiz eine Generation lang die Energiewende verpasste». In den frühen 1990er-Jahren machte der Architekt Markus Friedli aus seinem Haus in Zollbrück ein «Öko-Haus der Superlative». 1989 installierte er auf dem Dach Solarzellen, geheizt wurde das Haus mit Holz. Pionierhaft war aber, dass er mit dem überschüssigen Solarstrom mittels Elektrolyse Wasserstoff produzierte und in Tanks speicherte. Letztlich fand sich aber niemand, der dies weiterentwickelte und kommerzialisierte. – Der Viadukt über den Fluss Baye de Clarens zwischen Blonay und Ch...