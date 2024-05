So sieht der gläserne Aufbau der Architektin Tilla Theus aus. Fotos: Tilla Theus und Partner AG (Visualisierung)

Trotz Einsprachen darf auf dem Zürcher ‹Plaza› gebaut werden. Die NZZ berichtet. Ausserdem in der Presse: die Waldhaus-Siedlung in Chur und der meistbeplante Platz des Baselbiets.

Das ‹Plaza›-Gebäude an der Zürcher Badenerstrasse soll nach Plänen der Architektin Tilla Theus um zwei Stockwerke erhöht werden. Auf seinem Dach soll ein Restaurant unter freiem Himmel entstehen. Der Zürcher Heimatschutz hat Rekurs gegen das Vorhaben eingelegt. Jetzt liegt das zweitinstanzliche Urteil des Baurekursgerichts vor – es weist die meisten Punkte der Beschwerde ab. Die NZZ berichtet. Der Heimatschutz argumentierte, dass der gläserne Aufbau die städtebauliche Situation rund um das ‹Plaza›-Haus negativ beeinflussen würde. Das dreigeschossige Haus beziehe sich auf das schräg gegenüber liegende, denkmalgeschützte Bezirksgericht. Mit der Aufstockung werde dieses Verhältnis gestört. Diese Argumentation liess das Baurekursgericht nicht gelten. Weil das Bezirksgebäude und das «Plaza» mehr als 70 Meter voneinander entfernt stünden, seien die Gebäude nicht als Ensemble wahrnehmbar, von einer direkten Bezugnahme könne keine Rede sein. Weitere Meldungen: – «Wenn die Verdichtung scheitert»: Bestehende Wohnsiedlungen durch grössere Überbauungen zu ersetzen, wird immer schwieriger, schreibt die NZZ. Das zeige sich an einem Beispiel der Waldhaus-Siedlung in Chur. – «Zweiter Anlauf für Allschwiler Lindenplatz»: Der meistbeplante Platz des Baselbiets durchlief einen Dialog mit der Bevölkerung. Die Kritik ist aber nicht verstummt, schreibt die ‹BZ Basel›. – «Die City-West-Deals kommen nun getrennt an die Urne»: Über zwei Geschäfte zwischen der Stadt Chur und der Baugesellschaft City West wird das Stimmvolk einzeln abstimmen. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «In Davos wird im Kreis geforscht»: Die Davoser AO-Stiftung baut aus und realisiert das Projekt ‹Science Circle› nach Plänen des Büros Architektur 41. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Die KI macht, dass menschliche Imperfektion an Charme gewinnt»: Der Schweizer D...