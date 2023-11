Tiefgarage mit grossen Bäumen drüber? Das wird schwierig, wie am Rendering mit Nachbearbeitung eines Münchner Projekts zu sehen ist. Fotos: Wöhr+Bauer, Nachbearbeitung BUND Naturschutz

Was kann die Raumplanung fürs Klima tun? An der diesjährigen Zentralkonferenz des Raumplanungsverbands FSU ging es um Schwammstadt, Bäume und Kaltluftströme. Gute Planung ist wichtig für's Klima, vor allem in dicht besiedeltem Gebiet. 20.11.2023 15:39

Die Klimakrise betrifft alle - ebenso wie die Raumplanung. Wie beide Themen zusammenspielen, war Thema der diesjährigen Zentralkonferenz des Fachverbands Schweizer Raumplaner FSU im Luzerner KKL. Die Veranstaltung war ausgebucht. Viel gänzlich Neues war nicht zu hören, doch präsentierte der FSU eine Rundumsicht der aktuellen Entwicklungen in Sachen öffentlicher Raum und Klima. Was dabei vor allem herausstach: Klimaanpassung im öffentlichen Raum ist etwas sehr Konkretes, es betrifft nämlich vor allem Bäume und Wasser. Das wissen viele Planende eigentlich, aber häufig scheitert die Umsetzung, das heisst, das Pflanzen oder noch besser Erhalten von grossen Bäumen an vielen faktischen Zwängen, vom Grenzabstand bis zum fehlenden Wurzelraum in der Strasse. Es geht also bei der Klimaanpassung aus planerischer Sicht in erster Linie darum, wie Disziplinen- und Sektorendenken überwunden werden kann. Die Konferenz präsentierte allgemeine Gedanken, aber auch praktische Beispiele aus Schweizer Gemeinden, wie das bewerkstelligt werden könnte. Was ebenfalls freute: Es gab sehr viele Planerinnen auf dem Podium! Städtische Lebensqualität geht nur mit Grün Zum Auftakt präsentierte FSU-Präsidentin Francesca Pedrina ein Bild aus dem Kinderbuch ‹Clorofilla dal cielo blu› von Bianca Pitzorno von 1974, in dem ein ausserirdisches Mädchen mitten in der Grossstadt nur überleben kann, wenn es genügend Grün hat. Die Geschichte zeigt dann, wie das erreicht wird. Städtische Lebensqualität geht also nur mit Bäumen, wie dann später auch Cordula Weber, Landschaftsarchitektin betonte. Allerdings: Diese Stadtbäume brauchen Platz und Erde und dann wird es schwierig, denn das ‹Wunder von München›, grosse Bäume über Tiefgaragen, funktioniert so nicht. Es braucht genügend Platz, damit Bäume wachs...