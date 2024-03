Jetzt geht es um das darumherum. Die Peripherien im Zentrum.

Ist die Peripherie der Schlüssel zur Nachhaltigkeit? Der Rat für Raumordnung befasst sich mit der Entwicklung nicht so zentraler Orte. Das ist spannend und zeigt Möglichkeiten für verschiedene Raumtypen auf, doch wo ist in der Schweiz Peripherie? 01.03.2024 16:15

Städtebauliche Entwicklungen in den grossen Zentren werden gegenwärtig viel diskutiert und beplant, an den Rändern wird oft weniger genau hingeschaut, aber das soll sich gemäss Bundesrat ändern. Er hat den Rat für Raumordnung damit beauftragt, Entwicklungsperspektiven der Peripherien der Schweiz aufzuzeigen, und zwar im Licht der nachhaltigen Entwicklung und dem Netto-Null-Ziel. Die Studie, verfasst von einer interdisziplinären Gruppe um die Berner Geographieprofessorin Heike Mayer und Daniel Studer von IC Infraconsult, ist nun erschienen. Geht es um eine gezielte Verschiebung des Fokus weg von den Zentren, wo alle hinwollen und wo der Druck gross ist, die Preise steigen und viel planerische Aufmerksamkeit herrscht? Von zentraleren Gebieten unterscheiden sich die Ränder nicht zuletzt auch durch eine geringere Dichte - an Bauten, aber auch an Einwohnerinnen, Organisationen, Vereinen, Firmen und anderen Akteuren, die sich für die Entwicklung einsetzen. Das kann problematisch sein, ist gleichzeitig aber auch eine grosse Chance für Leute, die sich engagieren und die Resultate ihres Engagements sehen wollen und zwar am besten gemeinsam, in innovativen Projekten. Heterogene Peripherien "Lebendige Peripherien" ist Titel und auch zentrale Devise des Berichts, denn in den nicht so zentralen Orten wohnen und arbeiten nämlich viele Leute, besonders dann, wenn der Peripheriebegriff weit gefasst wird. Der Bericht unterscheidet fünf Peripherie-Typen: Städtische Peripherien sind Gebiete mitten in der Stadt, kleine Nischen, Zwischennutzungen, Orte, an denen der Entwicklungsdruck gerade nicht so gross ist. Agglomerationsperipherien sind ähnliche Gebiete in Agglomerationen, oftmals die Orte, die als Nicht-Orte, Durchgangsorte, undefinierte Orte gelten, von Autobahnraststätten bis zu ungenutzten Infrastrukturarealen, in denen sich neue Nutzungen ansiedeln. Regionalzentren w...