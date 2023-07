Die App kann das eigene oder das geliehene Velo einbeziehen und für eine Reise die beste Kombination der Fortbewegungsmittel anzeigen.

Eine für alles Anstatt separat ein Ticket oder eine Reservierung zu buchen für Tram, Zug, E-Bike oder Mietauto, will die ZHAW-App «Mixmyride» alles kombinieren und zusammen anbieten. Testerinnen und Tester gesucht. 07.07.2023 14:56

Mixmyride sei in erster Linie ein Reiseplanungssystem, informiert die ZHAW. Die App wolle für eine bestimmte Route die optimale Kombination der Fortbewegungsarten vorschlagen. Dazu zählen neben dem klassischen ÖV und Mietautos auch E-Bikes, E-Trottinette oder Zufussgehen. Auch das eigene Velo oder Auto kann die App einbeziehen. Dazu nutzt sie laut ZHAW eigens entwickelte Algorithmen. «Wenn eine Mitfahrgelegenheit gefunden wurde, ermöglicht MixMyRide die Buchung und Organisation der Fahrt, indem es zwischen den Personen vermittelt, die eine Fahrt suchen oder anbieten», schreibt die ZHAW. Entwickelt hat Mixmyride ein Konsortium aus Instituten der ZHAW School of Engineering und der Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Weiter waren das WinLab der Stadt Winterthur, der Mobilitätsdienstleister BePooler, der Verkehrsberater Citec und das Lugano Living Lab beteiligt. Bis im Februar 2024 ist die App im Testbetrieb in den Regionen Lugano, Genf und Winterthur/Zürich verfügbar. Anschliessend wolle man die «Verhaltensänderungspotenziale evaluieren und Auswirkungen auf den Gesamtenergieverbrauch und den CO2-Ausstoss ermitteln». Da Mixmyride primär andere Möglichkeiten als das privat genutzte Auto fördern will, wird es entscheidend sein, deren Besitzerinnen und Besitzer zu erreichen....