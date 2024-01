Am Bahnhof von Renens fällt das Zufussgehen heute leicht dank einer Passerelle und einer Begegnungszone. Foto: Matthieu Gafsou

Ängste, Hürden und Lösungen auf dem Weg zu autoarmen Agglomerationen Wie lässt sich der Strassenraum in Agglo-merationsgemeinden anders aufteilen und umnutzen? Ein Seminar der Schweizerischen Verkehrsstiftung diskutierte Fallbeispiele. 08.01.2024 18:40

Strassenraum umverteilen und umnutzen? Darum kommt man auf dem Weg zu einer klimagerechteren Mobilität und zur Hitzeminderung in den Zentren nicht herum. Städte testen temporär Umnutzungen und immer öfter gelingt es – wenn auch meist unter politischem Getöse –, Autospuren dauerhaft zu konzentrieren und den gewonnenen Platz für Velos, Trottinettes, Fussgänger*innen und Vegetation freizugeben. Agglomerationsgemeinden tun sich damit jedoch schwerer. Einerseits, weil das Auto noch einen höheren faktischen Nutzen und gesellschaftlichen Stellenwert hat. Andererseits sitzen die Verlustängste Gewerbetreibender wohl tiefer. Um dieser Situation auf den Grund zu gehen, organisierte die Schweizerische Verkehrsstiftung SVS im Herbst 2023 einen Fachaustausch unter Vertreterinnen und Vertretern von Behörden, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft: Wie können auch in Agglomerationsgemeinden autoarme Gebiete umgesetzt werden? Wie lässt sich der bestehende Strassenraum sinnvoll und zeitgemäss aufteilen und umnutzen? Vor wenigen Tagen publizierte die SVS die Dokumentation zum Seminar. Drei Fallbeispiele und gesammelte Erkenntnisse Unter dem Titel «Strassen für alle in Agglomerationen – Ängste, Hürden, Lösungen» wurden ein gelungenes, ein gescheitertes und ein noch laufendes Fallbeispiel diskutiert. So gelang es in Renens, das Bahnhofsgebiet vom autobelasteten Durchgangsort in eine Begegnungszone zu verwandeln. In Lyss dagegen endete die geplante temporäre Umnutzung einiger Parkplätze im Zentrum abrupt in einem politischen Scherbenhaufen. Während in der Birsstadt, wo noch geplant wird, das partizipative Vorgehen den Hebel zumindest auf dem Papier schon mal umlegte: Eine geplante Autobahnbrücke über die Birs soll verkleinert und dafür zentrale Querungen für den Fuss- und Veloverkehr sowie für Minibusse gebaut werden. ###Media_2### Die SVS kondensierte die Er...