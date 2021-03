Das von der Gemeinde getragene Wohnhaus von Auvernier verbindet Raumplanung und Wohnbaupolitik mustergültig. Fotos: Jaromir Kreiliger

Hans-Georg Bächtold* 28.03.2021 17:48

Visite en Romandie Jedem Kanton seine Raumplanung, jeder Stadt ihre Wohnbaupolitik. Wie spielen in der Romandie Raumplanung, Wohnungsbau und Wohnbaupolitik zusammen? Eine Erkundung in Neuenburg und Genf. 28.03.2021 17:48

Für Hochparterres Heft «So wohnt die 10-Millionen-Schweiz» habe ich mit Köbi Gantenbein die Wohnhäuser «Soubeyran» in Genf und «Maison, mur, court et jardin» in Milvignes besucht. Sie weckten meine Neugier: Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Wohnungsämtern, Architektur und Raumplanung in der Romandie? Also lud ich zum Gespräch ein: Nicole Decker, Amtsleiterin, Office du logement, Neuchâtel, Francesco Perrella, Amtsleiter, Office cantonal du logement et de la planification foncière, Genf, Dominique Robyr Soguel, Assistentin des Amtsleiters, Service de l'aménagement du territoire, Neuchâtel, Jean-Claude Frund und Antonio Gallina, frundgallina architekten, Neuchâtel. Das Haus im Umfeld verankern Das Architekturbüro frundgallina hat reiche Erfahrung im Wohnungsbau in Genf und Neuenburg – auch mit Grossformaten. Ihre Architektur will eine Brücke zur gebauten Umgebung, zum öffentlichen Raum, zum Strassenraum sowie zur Landschaft schlagen. So stärkt ihr Projekt «Maison, mur, court ...