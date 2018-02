Vier Wege zur Partizipation

Text: Rahel Marti / 9.02.2018 14:24

Mit dem Mini-Symposium «Co-Produktion Heimat - Erfahrungen aus Raum- und Stadtentwicklung» war auch das Bundesamt für Raumentwicklung ARE an der Swissbau präsent. Die vier Referate und die kurze Diskussion zeigten, dass die Menschen einbeziehen muss, wer Heimat schaffen will. Mit Heimat waren an diesem Nachmittag Orte gemeint, die Menschen sich aneignen und mögen. Besonders wichtig ist das in Städten wie München, dessen Bevölkerung zurzeit stark wächst. Martin Klamt, Mitarbeiter in Münchens Stadtplanung, berichtete von niederschwelligen und günstigen Interventionen der Stadt, um brachliegende Orte zum Leben zu erwecken: Ein kleines Wasserbassin auf einem alten Parkplatz einrichten, zum Beispiel. Tanja Hess von der HTW Chur stellte das digitale Stadtmodell vor, an dem sie forscht. Jede Zeit habe ihr Stadtmodell, das heutige müsse digital und interaktiv sein. Mit Skizzen und Kommentaren zum interaktiven Modell sollen sich Bewohnerinnen und Bewohner leicht zugänglich in die Stadtentwicklung einbringen können.

Um Heimat zu schaffen sei ein sozialräumlicher Zugang in der Planung nötig, sagte Beatrice Durrer von der HSLU, und eine kluge Form der Partizipation stelle dies sicher. Dazu müssten allerdings Gemeinden aus einer verwaltenden in eine gestaltende Rolle in der Planung finden.

Mary Sidler, Bauvorsteherin der Wakkerpreis-Stadt Sempach, stellte schliesslich den Planungsprozess in einem Sempacher Einfamliienhaus-Quartiers vor. Trotz Verdichtung wurde der Quartierplan an der Gemeindeversammlung ohne Gegenstimme gutgeheissen. Sidler führte dies darauf zurück, dass die Gemeinde die Eigentümer von Beginn an in die Planung einbezogen und ernst genommen habe.

Jedes Referat endete mit einer These (siehe unten) und das Publikum hatte mit grünen und roten Karten die Möglichkeit, der These zuzustimmen oder nicht. Es war eindrücklich zu sehen, welche hohe Zustimmung partizipative Prozesse erhielten - ein Beleg für den Stellenwert der breiten Beteiliung in der aktuellen Raum- und Stadtplanung.



Das ARE hat die Referate und die Diskussion auf Video aufgezeichnet. Sie sind abrufbar unter www.are.admin.ch



Die Thesen



Dr. Martin Klamt, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, München

«Heimat braucht den Ort als Anker im Raum. Ohne charakteristische Orte findet das Heimat-Gefühl kein Zuhause; solche Orte kann man beeinflussen, aber nicht einfach „planen“ oder „bauen“.»



Prof. Beatrice Durrer Eggerschwiler, Verantwortliche Kompetenzzentrum Regional- und Stadtentwicklung, Institut für soziokulturelle Entwicklung, Hochschule Luzern

«Die zunehmende gesellschaftliche Komplexität sowie Steuerungsproblematiken in der Raumentwicklung verlangen nach alternativen und neuen Herangehensweisen. Raumentwicklung ist nicht mehr alleinige Sache von Fachexpert/innen, das Wissen und die Erfahrungen aus lebensweltlicher Perspektive sind essentiell, um Lösungen zu finden. Eine partizipative und kooperative Herangehensweise wird daher in Zukunft ein MUST.»



Tanja Hess, Professorin, Dozentin für Visualisieren, Dipl. Gestaltung und Kunst HGKZ, Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur

«Responsive cities needed! Die Stadt muss responsiv sein: sozial, wirtschaftlich, ökologisch. Um diese Komplexität zu verstehen, wird der bottom-up Approach das wichtigste Asset werden.»



Mary Sidler, Stadträtin und Bauvorsteherin, Sempach

«Der rechtzeitige Einbezug der Betroffenen erhöht die Siedlungsqualität.»