Agenda Raum 2040: Sieben Postulate aus den Alpen vom Strassenbau bis zum Ensemble, vom Wolf bis zur Schönheitssteuer.

Köbi Gantenbein 20.01.2022 14:00

Sieben Trommelwirbel für die Alpen Agenda Raum Schweiz 2040 – damit führt Hochparterre den Diskurs für ein neues Raumkonzept Schweiz. Heute sieben Postulate aus den Alpen vom Strassenbau bis zum Ensemble, vom Wolf bis zur Schönheitssteuer. 20.01.2022 14:00

Erstens: Ich fordere CO2- und Energievernunft – und das heisst massive Mässigung. Vorab in den Alpen, denn sie sind den Murgängen und den Hochwassern nah, die der Klimawandel bringen wird. Sie sind verletzlich als Orte und ebenso verletzlich sind die Wege, Leitungen, Zuglinien und anderen Verbindungen, die ihr Leben aufrecht halten – die letzten zwei Generationen haben sie mit grosser Hilfe des Unterlandes eingerichtet. So ist auch ein Haupttreiber des Klimawandels ungemein ausgebaut worden. Denn wer «Netto Null Treibhausgase» sagt, muss Verkehr sagen. Wir fahren viel zu viele Kilometer mit dem Auto herum. Vor allem in den Alpen. Der Autoverkehr ist selbst gemacht von den Alpenmenschen, denen das Automobil ein Menschenrecht ist und er ist noch viel stärker fremdbestimmt von den immer länger werdenden Lastwagenkolonnen, die durch die Alpen fahren. Vernunft aber geht nur mit kollektivem, öffentlichem Verkehr für Menschen und Güter – und mit weniger Mobilität. Darum: Weniger Autofahren, die Lastw...