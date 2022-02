Josua Studachs Bilanz: Die Raumplanung hat seit den 1960er-Jahren viel erreicht. Fotos: Urs Walder

Köbi Gantenbein 09.02.2022 14:00

Raumplaner und Jäger Josua Studach war ein Pionier: Der Gründer des ersten Planungsbüros in Graubünden gestaltete weit über die Kantonsgrenzen hinaus Landschaften und Lebensräume mit. 09.02.2022 14:00

Gerne erinnere ich mich an den 25. Juni 1995. Ich war im Unterengadin, um eine Ortsplanungsrevision zu verhandeln. Da rief meine Frau Ricarda an: «Du hast einen Enkel. Samir ist auf die Welt gekommen.» Und kaum hatte ich aufgelegt, hatte ich den Gemeindeammann von Sargans am Telefon: «Wir haben die Abstimmung über das Referendum zur neuen Ortsplanung gewonnen.» Ein glücklicher Tag im Leben eines Raumplaners. In den frühen 1960er-Jahren war ich Kreisförster von Rheinwald, Avers und Schams. Eine schöne Zeit und eine schwierige, denn ich hatte keinen Einfluss auf die Folgen der grossen Veränderungen für Umwelt, Landschaft und Wald: A13, Ölleitung Oleodotto del Reno von Genua nach Ingolstadt, Bauboom. Planer müsstest du sein, dachte ich und bewarb mich für den ersten Kurs des Instituts für Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETH. Sie nahmen mich und gaben mir sogar einen Lohn und drei Kinderzulagen. Wie hätte ich sonst studieren können? Ich habe vieles gelernt, aber später bedauert, dass ...