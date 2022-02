Köbi Gantenbein, Domenic und Curdin Janett (von links) spielen, sprechen und singen die Suite zur Geschichte von Davos Fotos: Johannes Frigg

«Prüfet alles und das Gute behaltet» – eine städtebauliche Suite Das Licht geht aus im Saal. Mit einer Suite in Wort und Musik zur Geschichte von Davos hat Hochparterre sein Themenheft «Die Alpenstadt baut» im Davoser Kulturplatz vorgestellt. Das Libretto. 12.02.2022 12:28

Mittwoch, 9. Februar 18 Uhr: Das Licht geht aus im Saal des Kulturplatz von Davos. Domenic Janett, Klarinette, Curdin Janett, Akkordeon und Köbi Gantenbein, Klarinette, spielen «ds Bündner Maiteli». Köbi Gantenbein steigt aus und spricht: Alexander Spengler schlägt mit der linken Faust den Takt auf den Holmen des Pferdeschlittens, mit dem er durchs Prättigau reist. Jawohl – flott so. Der Schottisch tönt aus dem stockdicken Nebel bei der Auffahrt nach Saas hinter Küblis. Welch ein Versprechen für den jungen Mann: «Ds Bündner Maiteli». Es ist Winter 1853. Bitterkalt. Spengler, der Fechter, Revolutionär und Arzt, flieht vor einem gescheiterten Aufstand in Deutschland ins Gebirge. In zwei Stunden wird sein Schlitten vom Wolfgang hinunter nach Davos stieben. Dort oben will er seine Stelle als Davoser Landarzt antreten. Bald entdeckt er, wie günstig das Klima auf Tub...