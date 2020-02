Die neuste Ausgabe der Vereinszeitschrift berichtet vom Jahresthema. Fotos: Regula Steinmann, Schweizer Heimatschutz

Gerade ist die passende Ausgabe der Zeitschrift «Heimatschutz/Patrimoine» erschienen. Sie porträtiert Sektionspräsidentinnen und Vorstandsmitglieder, die sich vor Ort für das baukulturelle und landschaftliche Erbe einsetzen – im Wallis, in der Val Müstair, in Schaffhausen, im Tessin und in Solothurn. Passend zum Jahresthema «Baukultur und Landschaft» haben Verein und seine Sektionen ein 80-teiliges Programm zusammengetragen mit Diskussionen, Vorträgen und vor allem vielen einladenden Führungen hinaus in die Landschaft.