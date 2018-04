Ein brachiales Projekt: Eine städtische Bruderschaft will sich in Luzern zum 200-Jahr-Jubiläum ein sechs Meter hohes Denkmal setzen, wie Hochparterre letzte Woche berichtete und hinterfragte. Die SP/Juso-Fraktion der Stadt Luzern nimmt nun die Kritik am Maskenbrunnen auf und hat einen dringlichen Vorstoss eingereicht: Sie bittet den Stadtrat, auf das Geschenk der Maskenliebhaber-Gesellschaft zu verzichten. Damit wollen sie erreichen, dass die in Aussicht gestellte Baubewilligung hinfällig wird.