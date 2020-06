Nötig wär ein Thriller, der zeigt, wie die Nichtbauzone gelöchert wird. Fotos: Imaginastudio

Köbi Gantenbein 30.06.2020 18:10

Bauzonen-Trickfilm

Die Trennung von Baugebiet (Bauzonen) und Nichtbaugebiet (ausserhalb der Bauzonen) ist das wichtigste Prinzip der Raumplanung. So sollen die natürlichen Lebensgrundlagen, die Landschaft und die Umwelt geschont und das Kulturland erhalten werden. Datum gilt: Möglichst wenig ausserhalb der Bauzonen bauen. Dennoch befindet sich fast ein Viertel der Gebäude dort: Rund 600’000 sind es heute. Die einen standen schon da, als 1972 das Prinzip Gesetz geworden ist, die andern sind dank der Ausnahmeregeln später gebaut worden. Denn Bauern zB dürfen vielfältig ausserhalb der Bauzone bauen. Das Baubewilligungsverfahren ist aber komplexer als in einer Bauzone. Die Kantone Bern, Jura, Waadt und Wallis sowie EspaceSuisse, der nationale Verband für Raumplanung und dessen Westschweizer Sektion, haben sich daher für ein gemeinsames Filmprojekt zusammengetan: Vier Kurzfilme und eine längere Version zeigen auf, was und wie ausserhalb der Bauzonen gebaut werden darf – und was nicht. ###Media_6### Und nun der Thrille...