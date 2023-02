Die ehemalige Munitionsfabrik in Thun. Fotos: Denkmalpflege Kanton Bern

Nach einer Einsprache des Berner Heimatschutzes bleibt die ehemalige Munitionsfabrik in Thun stehen. In Biel fordert das Komitte «reUsine» den Erhalt von historischen Industriearealen.

In seinem Newsletter berichtet der Berner Heimatschutz, die ehemalige Munitionsfabrik in Thun bleibe bestehen. Die Eigentümerin RUAG Real Estate wollte den Bau zugunsten eines Lagerplatzes abreissen – obwohl die alte Fabrik im kantonalen Bauinventar und im ISOS verzeichnet ist und der kantonale Entwicklungsschwerpunkt Thun Nord eine Entwicklung des Areals inklusive der Bausubstanz beabsichtigt. Mit seiner Einsprache gegen den Abbruch auf Vorrat war der Berner Heimatschutz erfolgreich. Die RUAG hat die Abbruchbewilligung zurückgezogen und will nun die alte Halle «baulich weiterentwickeln». Gegen den schleichenden Abriss In Biel wurde im Herbst 2022 das Komitee «reUsine» gegründet. Damit wehren sich eine Reihe von Planungs- und Architekturfachleuten dagegen, dass Industrie- und Gewerbegebäude abgerissen anstatt weitergenutzt werden – wie das kürzlich zum Abbruch freigegebene Mikron-Areal. «reUsine» will sich für eine «innovative, zeitgemässe Weiternutzung der einmaligen Bieler Fabrikareale einsetzen». Die Website umfasst einen detaillierten Plan dazu, welche Areale bedroht sind, und die Petition «Stopp dem Abriss des Bieler Industrieerbes» haben bereits über 1000 Menschen unterzeichnet.