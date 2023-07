Nicht nur die Höhe der Mauer gab Anlass für Diskussionen: der öffentliche Garten auf dem Landsgemeindeplatz. Fotos: Jürg Zürcher

René Hornung 22.07.2023 08:00

Er liegt in einer Ortsbildschutzzone von nationaler Bedeutung: der Landsgemeindeplatz in Trogen, umstellt von herrschaftlichen Steinhäusern aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und der 1782 eingeweihten Kirche von Baumeister Hans Ulrich Grubenmann. Bis zu ihrer Abschaffung 1997 fand hier alle zwei Jahre die Ausserrhoder Landsgemeinde statt. Der Platz war bekiest, an Regentagen von Pfützen übersät, und bei Trockenheit zog jedes Auto eine Staubwolke hinter sich her. Eine Neugestaltung wurde deshalb seit 40 Jahren immer wieder diskutiert. Kein Geringerer als Architekt Luigi Snozzi (1932–2020) wurde gerufen, den Platz samt Umgebung neu zu gestalten. Doch Snozzis Pläne landeten in der Schublade. Spätere Projekte reduzierten die Eingriffe immer mehr, dafür steht die alte Wettersäule wieder am angestammten Platz. Nach dem Motto ‹Weniger ist mehr› wurde auch der frühere Wegweiser-Wald weggeräumt. ###Media_2### Bis die neue, schlichte Eleganz des Landsgemeindeplatzes erreicht wurde, gab es ein über zehn Jahre dauerndes Hin und Her um das 2010 vorgestellte Projekt. Die Koordination zwischen Tiefbau, Hochbau und Denkmalpflege war schwierig. Anwohnerschaft, Heimatschutz und Architekturverbände meldeten sich zu Details, und jede Änderung war der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommision vorzulegen. Bis vor Bundesgericht ging der Streit um die Pflästerung der am Platz vorbeiführenden Hauptstrasse. Dort sind die Gubersteine nun diagonal einbetoniert, da so am wenigsten Abrollgeräusche entstehen. Der Platz selber ist ungebunden gepflästert. Vor den Hausfassaden liegen die Granitplatten senkrecht zu den Fassaden. Zum Projekt gehört auch der öffentliche Garten an der Westflanke des Platzes. Doch kaum war die neue Gartenmauer betoniert, wurde so heftige Kritik laut, dass die Torpfosten wieder gekürzt wurden und ein Teil der Mauer einen neuen Höhenverlauf bekam....