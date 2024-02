Das Lochergut - mit Park oder ohne Fotos: Verein Seebahnpark/Waltgalmarini

Seebahnpark: Nicht Einhausen, sondern eine Parkbrücke bauen Es wäre vielleicht viel einfacher als gedacht: Der Verein Seebahnpark präsentiert eine Studie, die aufzeigt, wie mitten im Zürcher Kreis 4 günstiger als bisher angenommen ein Park gebaut werden könnte. 01.02.2024 15:29

Seit 2022 steht er im rechtskräftigen kommunalen Richtplan der Stadt Zürich und auch die Fachplanung Hitzeminderung fordert ihn als willkommene Abkühlungsmöglichkeit für den überhitzten Kreis 4: Der Seebahnpark, also die Überdeckung des Seebahngrabens zwischen Kohlendreieck bei der Hohlstrasse und Bahnhof Wiedikon. Doch bis anhin tat sich in der Sache sehr wenig. Das Parkprojekt ist auf dem Abstellgleis parkiert. Es geniesst keine Priorität in den städtischen Grünraumplanungen. Galerie statt geschlossenem Deckel Dies möchte der Verein Seebahnpark ändern und stellte heute eine Machbarkeitsstudie des Ingenieurbüros Waltgalmarini vor. Fazit: Wenn man nicht einhaust, sondern ein Galeriedach baut, wird es günstiger - und etappieren lässt sich das Projekt auch. Die Überdeckung der Gleise könnte als Galeriekonstruktion in den Graben gebaut werden. Oben auf dem Dach, ebenerdig mit dem Quartier, ist der Park, mit Wiesen, Sträuchern und Bäumen. Brücklein verbinden ihn mit der Seebahnstrasse auf der einen und den Fusswegen auf der anderen Seite. Der Clou: Dank der Galeriekonstruktion bleiben auf der Seite Seebahnstrasse die bewachsenen Böschungen erhalten, auf der anderen Seite entsteht Platz für einen Veloweg. Und weil die Eisenbahn in einer offenen Galerie fährt, braucht es weniger strenge Brandschutzmassnahmen und Fluchtwege sind ebenfalls problemlos möglich. ###Media_2### Ausserdem ist das Projekt etappierbar, denn statt einem langen Park sieht es sechs Abschnitte in den Zwischenräumen zwischen den heutigen Brücken vor. Detailliert ausgeführt wurde die Studie nur für ein Teilstück, den Lochergutpark zwischen Badenerstrasse und Kanzleistrasse. Es wäre auch möglich, erst einen der Teilpärke zu bauen. Zahlen wurden ebenfalls genannt. Statt der 400 Millionen Franken für ein Parkprojekt mit Einhausung zeigt die Studie, dass die Galeriel...