Über 200 Freiwillige haben in jahrelanger Arbeit 30'000 wertvolle Frei- und Grünräume in allen Dörfern und Städten der Schweiz systematisch erfasst. Der Schweizer Heimatschutz nimmt das Jubiläum seines Schulthess Gartenpreises zum Anlass, diese Arbeit zu würdigen und auf den Wert von historischen Gärten aufmerksam zu machen. Historische Gärten sind wahre Alleskönner: Sie sind gut fürs Klima, bieten Raum für Biodiversität und sorgen für Siedlungs- und Lebensqualität. Weil vielerorts verbindliche Inventare für Gärten und Freiräume fehlen, gehen ihre Qualitäten bei der Verdichtung allzu oft vergessen und verschwinden. Die Sorge um den Verlust von historischen Gärten und Anlagen führte 1992 zur Gründung der Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege von ICOMOS Suisse. Kühn war der Plan, in Freiwilligenarbeit sämtliche Dörfer und Städte der Schweiz auf wertvolle Gärten und Anlagen zu durchforsten. Mehr als 200 Personen haben innert 20 Jahren rund 30'000 Objekte systematisch auf Inventarblättern und in Listen erfasst. Mit dem Abschluss der Listenerfassung 2014 veröffentlichten das Bundesamt für Kultur und ICOMOS Suisse einen Leitfaden, wie Gartendenkmäler verbindlich in Planungen aufgenommen werden können. Das gewaltige Stück Freiwilligenarbeit wurde in einer Datenbank öffentlich und kostenlos verfügbar gemacht. Die Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege engagiert sich – bis heute im Ehrenamt – für die Ausbildung von Fachleuten, betreibt eine Auskunftsstelle und veröffentlicht verschiedene Publikationen. Auch nach 30 Jahren Arbeit ist der eingeschlagene Weg nicht abgeschlossen: In grösseren, stark verdichteten Städten hat sich die Gartendenkmalpflege etabliert. Dort, wo die Verdichtung heute zuschlägt, ist das gärtnerische Erbe als wichtiges Element für die qualitätsvolle Siedlungsentwicklung hingegen noch kaum verankert. Der Schweizer Heimatschutz n...