Der Umbau des Catharijnesingel in Utrecht gewann den European Prize for Urban Public Space 2022.

European Prize for Urban Public Space 2024 Mit dem Europäischen Preis für den öffentlichen Stadtraum zeichnet das Centre de Cultura Contemporània de Barcelona seit 2000 gut gestaltete öffentliche Räume in Europa aus. Das Einreichen hat begonnen. 08.03.2024 14:40

Der Preis, der einzige seiner Art in Europa, fördere die Debatte über städtische Antworten auf Herausforderungen wie den Klimawandel, die Zunahme von Ungleichheiten und die Auswirkungen des technologischen Wandels, so die Auslobenden. bei seiner 12. Ausgabe berücksichtigt der Preis ausnahmsweise auch das Thema Meeresküsten, um der besonderen Anfälligkeit der Küstenstädte für den Klimawandel Rechnung zu tragen. Die Präsidentin der diesjährigen Jury ist Beth Galí, eine in Barcelona geborene und an der ETH Zürich lehrende Landschaftsarchitektin. Der von der CCCB organisierte Preis wird in Zusammenarbeit mit einem Netz von 10 Architektur- und Stadtplanungsinstituten und mehr als 50 Experten aus dem ganzen Kontinent vergeben (auch Hochparterre ist hier vertreten). Vom 5. März bis zum 16. April können Projekte eingereicht werden. Im Sommer tagt die Jury und bestimmt eine engere Wahl. Die daraus hervorgehenden Finalisten stellen ihre Projekte im September und Oktober an einer öffentlichen Veranstaltung am CCCB vor. An der anschliessenden Preisverleihung werden die siegreichen Projekte bekanntgegeben. Bei der Ausgabe 2022 des Preises kamen zwei Schweizer Projekte in die engere Wahl: die Heissen Brunnen in Baden des Vereins Bagni Popolari sowie das Projekt Wolkenwerk von mavo Landschaften in Zürich-Leutschenbach. Wir wussten es: Beide haben von Hochparterre bereits einen Hasen bekommen!...