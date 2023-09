"Canaval" von Leah Gordon zeigt, wie Geschichte und Landschaft verbunden sind. Fotos: Filmstill Leah Gordon

Die Tragweite des Wortes Landschaft wird einem bewusst, wenn man sich vor Augen führt, dass dieses Wort im Deutschen sowohl eine Sache als auch die Idee dieser Sache bedeutet. Das zeigt sich etwa beim Wort Seelenlandschaft. Spricht man also von Landschaft, schwingt diese doppelte Bedeutung immer mit. Landschaften sind jedenfalls fluide Gebilde und zwar auch hier in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich die natürliche Landschaft im geologischen, morphologischen und botanischen Sinne in steter Transformation, zum anderen kann man die Entstehung des Konzepts Landschaft in der abendländischen Geisteswissenschaft relativ genau festmachen. Landschaft ist nicht unmittelbar gegeben, sondern ein Produkt unserer Vorstellung. Dazu beigetragen haben auch künstlerische und literarische Strömungen. Das Festhalten von Natur in Malerei und Dichtung hatte einen massgeblichen Einfluss auf unsere Sicht der natürlichen Umwelt. Erst durch die Herausbildung der Vorstellung eines Subjekts wurde die Landschaft zum Objekt – und damit zur Projektionsfläche. Das ist bis heute nicht anders und ist mitunter Teil des Problems unseres Umgangs mit der sogenannten Natur. ###Media_4### Ein ambitioniertes Programm Wie Projektionsflächen unsere Sichtweise verändern könnten, zeigte die zweite Ausgabe des St. Moritz Art Film Festival (SMAFF), welches sich dieses Jahr dem Thema «Becoming Landscape» widmete und am 3. September endete. Mit 57 Filmen, darunter zehn Weltpremieren und 14 Schweizer Premieren und das innerhalb von nur vier Tagen war das Programm ambitioniert. Gründer und künstlerischer Leiter des Festivals ist der Architekt und Kurator Stefano Rabolli Pansera, der an der Schwelle zwischen Kunst, Architektur und Geopolitik arbeitet. Die ausgewählten Filme zeigen, dass Landschaft eben nicht länger ein gegebenes Element sei, sondern zu einer Erweiterung des Subjekts würden, so Rabolli Panse...