Am Mittag ist der Monbijoupark belebt, ob auf dem Spielplatz oder am Esstisch unter den Bäumen. Fotos: Raul Surace

Ein Park, viele Welten Das Landschaftsarchitekturbüro Xeros hat den Berner Monbijoupark restauriert und der Geschichte des Quartierparks ein neues, heiteres Kapitel hinzugefügt. 19.08.2023 08:00

Der Monbijoupark ist ein zentraler Freiraum für das relativ dicht bebaute Berner Quartier Mattenhof-Monbijou-Sulgenbach. Auf dem Areal des ehemaligen Simonguts an der Monbijoustrasse entstand 1954 die Oberzolldirektion. Zusätzlich erstellte die Stadt kurz darauf einen öffentlichen Park. In den 1990er-Jahren kam der Landschaftsgarten der Villa Clairmont aus dem 19. Jahrhundert hinzu – es entstand ein Doppelpark. Danach gab es nur kleine Anpassungen. Eine Sanierung drängte sich auf; der Spielplatz war in die Jahre gekommen, der Pflanzenbestand überaltert. ###Media_2### Der Parkteil bei der Oberzolldirektion ist nun sorgfältig restauriert worden. Junge Bäume stehen zwischen den Baumriesen, und im Dickicht gibt es Platz für mehr Stadtnatur. Auch am und im Boden ist viel geschehen: Leitungen wurden erneuert, Wege und kleine Plätze neu gepflastert und der Spielplatz erweitert. Auf den ‹roten Plätzen› essen mittags Büroangestellte unter den grossen Bäumen, bewacht von der Aztekengöttin Chalchiuhtlicue, vom «Meitschi», einer Skulptur des mexikanischen Künstlers Isaac Contreras auf dem alten Steinbrunnen. Vor dem Spielplatz steht der von Zuckschwerdt Architekten erbaute Holzpavillon, den bald ein Verein aus dem Quartier bespielen und bewirten soll. Seit Mai kochen dort dreimal pro Woche Migrantinnen und Migranten den ‹Mittagstisch international›. Die Kinder tollen auf den neuen Klettergerüsten im Sandkasten, aber auch auf dem bewaldeten Steilhang dahinter. ###Media_1### Einmal um den Hügel, und man taucht von den 1950er-Jahren direkt ins romantische Fin de Siècle. Vom breiten Asphaltweg führen brezelförmig geschwungene Kieswege zur Villa Clairmont auf dem Hügel. Bänke laden zur Entspannung. Auf der Wiese blühen einige kleine Obstbäume, am Parkrand wachsen exotische Nadelbäume, und mittendrin steht eine grosse Blutbuche. Vögel zwitschern. In den englische...