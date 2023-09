In der öffentlich zugänglichen Parkanlage des WBZ Reinach eröffnet ein Baumtunnel freie Blicke zur Seite und nach oben. Fotos: Vogt Landschaftsarchitektur

Lena-Mailin Skibowski 07.09.2023 09:20

Ein Park für alle Spazierwege mit Überraschungen aber auch Gemüse und Obst zwischen den Buchenhecken. Das bietet der Garten des Wohn- und Bürozentrums für Menschen mit Behinderung in Reinach. 07.09.2023 09:20

Von aussen vermutet man hinter der Putzfassade mit den hellgrauen Betonbändern und den raumhohen Fenstern noch keinen Park. Eine Reihe unscheinbarer Feldahorne säumt das Gebäude. Schmale Hainbuchenhecken ziehen sich unter der verglasten Passerelle hindurch und begleiten den schwarzen Asphalt. Hinter der Gebäudeecke öffnet sich der Landschaftsraum, und das eigentliche Parkerlebnis beginnt. Eine Wiese, ein Garten und dazwischen ein Baumtunnel – mehr braucht es nicht. Die noch aufwachsenden Hainbuchen winden sich an einer gebogenen Chromstahlkonstruktion empor, Gucklöcher in der grünen Wand geben unerwartete Blicke in den Himmel, auf die Wiese und in den Garten frei. ###Media_3### Dass es sich bei dieser Anlage um eine Landschaft für Menschen mit besonderen Bedürfnissen handelt, ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, und das ist auch so gewollt. Seit 1975 bietet das Wohn- und Bürozentrum Reinach Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung einen Ort zum selbstbestimmten Wohnen und Arbeiten, und dieses selbständige Leben soll auch im Aussenraum stattfinden. Auf dem ehemals flachen Sportrasenfeld der angrenzenden Primarschule tut sich heute eine leichte Hügel- Tal-Landschaft auf. Sie ist überzogen von einem Wiesenteppich und gerahmt von Magnolien, Felsenbirnen und Hainbuchen. Nur ein Therapieweg am Rand der Wiese weist mit Edelstahl-Handläufen und Bodenfeldern mit kiesigen und hölzernen Belägen auf eine besondere Nutzung hin. ###Media_2### Umgeben von den allgegenwärtigen Hainbuchenhecken und doch für alle zugänglich, führt der mal breitere, mal schmalere Weg aus hellem Asphalt als barrierefreier Rundweg durch den Park: von der Terrasse unter dem feurig roten Sonnensegel in den Heckentunnel, um die Wiese, vorbei an den in Staudenbeeten integrierten stählernen Wasserschalen und Naschgehölzen. Hinter der Hecke versteckt sich der Therapiegar...