Die Bäume wandern an der Hardturmstrasse.

Bäume wandern Wenn sie schon nicht überall im Boden stehen dürfen, dann kommen sie zumindest mobil: Umverkehr lanciert die Wanderbaumallee in Zürich, die nacheinander verschiedenen Quartieren etwas Grün bringt 19.06.2023

Das Verlangen nach Schatten wird bei der zunehmende Hitze in der Stadt immer grösser. Eine Initiative, um wenigstens einen symbolischen Beitrag fürs Stadtklima zu machen, ist die Wanderbaumallee von Umverkehr. Zehn mobile Bäume werden bis Anfang November verschiedene Quartiere beleben. Das hängt zusammen mit dem Motte der Stadtklima-Initiative von Umverkehr: Bäume statt Asphalt! Die erste Zürcher Baumwanderung fand am 10. Juni statt und führte vom GZ Grünau zur Hardturmstrasse 181. Für einen Monat bleiben die Bäume dort. Der Baumumzug wurde musikalisch begleitet. Die Bäume werden bis Anfang November 2023 an sechs weitere Standorte in der Stadt Zürich wandern, vielleicht geht die Baumwanderung 2024 noch weiter. Damit klar wird: Mehr Bäume in den Strassen sind möglich und nötig. Schon früher erprobt wurden die wandernden Bäume in Stuttgart. Zunehmende Hitze in Städten In den Städten wird es wärmer: Hitzetage und Tropennächte nehmen zu. Gerade in den Städten können die Temperaturen bis zu 10 Grad höher liegen als im Umland, weil die Hitze von Asphalt, Beton und Blech gespeichert und abgestrahlt wird. Deshalb kühlen Städte in der Nacht auch weniger ab. Das führt zu gesundheitlichen Belastungen der Bevölkerung. Bäume kühlen die Stadt Bäume sind eine effektive Massnahme zur Kühlung von Städten. Mit Schatten und Verdunstung senken sie die Umgebungstemperatur um bis zu 10 Grad. Ausserdem sind Bäume schön und beleben die Strassen, weil man sich darunter gerne aufhält.