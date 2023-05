Wer ist dabei? Der BSLA sucht Projekte für Anthos 2024.

Aufruf: Best of Anthos 2024 Die bereits vierte Ausgabe von anthos wird zum Rapperswiler Tag vom 22. März 2024 erscheinen. Für den “Best of”-Teil sucht der BSLA wiederum herausragende Projekte der vergangenen vier Jahre. 05.05.2023 14:52

Der Bund Schweizer Landschaftsarchitektinnen und -architekten BSLA sucht Projekte! Das Anthos – Jahrbuch für Schweizer Landschaftsarchitektur ist ein wichtiges Schaufenster und will das breite Aufgabenspektrum und die Qualität der Schweizer Landschaftsarchitekturbüros abbilden. Der Begriff Projekt wird deshalb weit gefasst und umfasst explizit auch Planungen und Konzepte. Die besten davon werden in der nächsten Ausgabe von Anthos vorgestellt. Eine hochkarätige Jury wählt aus den Eingaben 12 bis 15 Projekte aus. Auswahlkriterien sind Qualität, Originalität und Innovation der Projekte, aber auch die thematische und geographische Verteilung. Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind alle Büros, welche am Eingabetermin im BSLA-Büroverzeichnis aufgeführt sind. Die Teilnahme ist kostenlos, ausser de Publikation in anthos gibt’s aber auch nichts zu gewinnen. Es erfolgt keine Rangierung. Die eingereichten Projekte müssen im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2023 in der Schweiz oder im Ausland abgeschlossen sein. Pro Büro können maximal drei Projekte eingereicht werden. Bedenken Sie, dass Sie im Frühling 2024 wieder die Möglichkeit haben werden, Projekte für anthos 2025 einzureichen. Die Texte zu den ausgewählten Projekten werden redaktionell erstellt auf Basis der eingereichten Unterlagen. Die Verantwortung für die publizierten Beiträge liegt bei der Redaktion von Hochparterre. Die EinsenderInnen der ausgewählten Projekte stellen nach der der Jurierung für die Publikation in anthos Fotos und Illustrationen lizenzfrei in druckfähigen, hochwertigen Formaten zur Verfügung. Jedes Projekt ist in einem separaten Dokument zu präsentieren. Umfang: Maximal 4 Blätter DIN A4 oder 2 Blätter DIN A3 quer pro Projekt als PDF-Datei. Die Darstellung ist frei. ...