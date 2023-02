Eines der Bilder aus der Serie ‹Sleepless› von Vic & Chris.

Das Fotografie-Duo Vic & Chris zeigt bis zum 1. März im Kobo Art Space in Zürich die Bildserie ‹Sleepless›. Sie inszeniert Orte und Menschen im Dämmerzustand.

Die künstlerische Recherche zur Bildserie ‹Sleepless› beginne stets mit der Suche nach abgeschiedenen, mystischen Orten, schreiben Viviane Mathis und Gaël Sapin im Pressetext zur Ausstellung. Das Fotografie-Duo Vic & Chris taucht sie durch die einsetzende Dämmerung in eine unheimliche Atmosphäre. «Die darin inszenierten Figuren und Requisiten werden zum Ausgangspunkt rätselhafter Geschichten. Diese entfalten sich in der Imagination der Betrachter:in und provozieren eine aktive Auseinandersetzung mit den Sujets.» Bis zum 1. März 2023 ist ‹Sleepless› im Kobo Art Space in Zürich zu sehen.