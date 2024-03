Keine Beamtin, aber trotzdem auf dem Bild: Die Schafhirtin Eva Rosenhuber wandert mit ihren Schafen seit mehr als zehn Jahren durch den Englischen Garten.

Menschen im Amt Die Bieler Künstlerin Manette Fusenig verbindet in ihrer Arbeit Malerei und Kartographie. Fürs Münchner Vermessungsamt hat sie «Menschen im Amt» gemalt, ein Wandbild auf der Basis des Stadtplans. 18.03.2024 09:46

Die Bieler Künstlerin Manette Fusenig verbindet in ihrer Arbeit Malerei und Kartographie. Im und für das Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung LDBV in München hat sie im letzten Jahr ein sieben auf 3.30 Meter grosses Wandbild gemalt. Auf dem tapezierten Print eines Ausschnittes aus dem Münchner Stadtplan aus dem Gründungsjahr des Amtes – 1901 – blickt sie zurück und zeigt das Heute. Dafür hat sie etwa die vielen Stadtbäche, wie sie einst flossen und benutzt wurden, wieder aufleben lassen. Das System aus ursprünglich natürlichen, später kanalisierten Seitenarmen der Isar spielte für die wirtschaftliche Entwicklung Münchens vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein eine entscheidende Rolle. ###Media_2### Dann hat sie Porträts von Mitarbeitern des Amts sowie von tierischen Stadtbewohnern auf dem Plan verortet. Dafür hat die Künstlerin Menschen, Insekten, Vögel, Amphibien und Säugetiere auf kleine Rondelle gemalt, die aus einer leicht dunkleren Tapeten-Variante ausgeschnitten wurden und anschliessend aufgeklebt. ###Media_3### Zu dieser Gruppe gehört auch die Schafhirtin Eva Rosenhuber, die mit ihren Schafen seit mehr als zehn Jahren durch den Englischen Garten wandert und so die Wiesen bewirtschaftet. Fusenig, die als Bildträger für ihre Gemälde und ihre gefalteten Papierschiffchen Landkarten verwendet, konnte bereits 2022 ihre Arbeiten in den Räumen des LDBV zeigen....