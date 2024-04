Herman Hertzberger in seinem Studio (Filmstill aus «The Proof of the Pudding»)

Jetzt streamen: Herman Hertzbergers ‹Proof of the Pudding›

Ein ebenso amüsanter wie berührender Dokumentarfilm begleitet Herman Hertzberger in seinem Bemühen um den Erhalt und die Transformation eines einer bekanntesten Bauwerke. Nicht verpassen!