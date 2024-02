Eine faszinierende Biografie, ein preisgekrönter Film: ‹Gateways to New York: Othmar Ammann und seine Brücken›

Hochparterre bietet seinen Abonnentinnen im Monatsrythmus ausgewählte Filme zur Architektur, Landschaft, Planung und Design zum Streaming an. Noch bis Dienstag Abend ist ‹Gateways to New York› zu sehen.

Redaktion Hochparterre 29.02.2024 11:40

«Ich persönlich habe immer auf grösste Einfachheit geachtet. Eine Hängebrücke ist nichts anderes als ein Wäscheseil, das man über zwei Pfosten legt.» Othmar H. Ammann (1879–1965) In seinem preisgekröntem Dokumentarfilm ‹Gateways to New York› erzählt Martin Witz die Geschichte des Schweizer Ingenieurs Othmar H. Ammann, der in New York die Regeln der Brückenbaukunst neu definierte. Der Film ist auf Hochparterres neuer Streaming-Platform «Klappe!» zu sehen, wo wir im Monatsrythmus ausgewählte Filme zur Architektur, Landschaft, Planung und Design präsentieren. Abonnentinnen und Abonnenten steht ‹Gateways to New York› bis Dienstag Abend, 5. März, hier kostenlos zur Verfügung. Bonne projection! ###Media_2###...