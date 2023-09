Im Zeughaus Teufen zeigen Lang/Baumann 96 Modelle ihrer Arbeiten. Bronzefarbene Luftwürste umschliessen die hängenden Tablare und schaffen einen Raum im Raum. Fotos: Daniel Ammann

Corinne Riedener 20.09.2023 08:04

Treppen, die ins Leere führen, ausladende Strassen- und Platzmalereien oder riesige Luftwürmer, die sich durch vornehme Fassaden fressen: An den Werken des Schweizer Künstlerpaars Sabina Lang und Daniel Baumann kommt man allein schon ihrer Grösse wegen kaum vorbei. Aber auch, weil die beiden den Räumen und Orten, an denen die Kunstwerke zu entdecken und oft auch zu begehen sind, einen neuen Dreh verpassen. Campen unter einer Kunstinstallation? Warum auch nicht. Oder gleich darin übernachten, wie im ‹Hotel Everland›, einem der bekanntesten Werke. ###Media_2### Während mehr als 30 Jahren Zusammenarbeit heimsten Lang/Baumann etliche Preiseein. Erst im Juli haben sie für ihre Installation ‹Beautiful View #1› in Nanterre den renommierten Kunst-am-Bau-Preis ‹1 immeuble, 1 œuvre› des französischen Kulturministeriums erhalten. Auf der 22 Meter hohen Skulptur stehen vier grüne Stadionstühle. Die erste Idee dazu entwickelte das Künstlerpaar einst für einen Fussballplatz in Zürich, damals noch 40 Meter hoch, so hoch wie die obersten Ränge des St. Jakob-Parks in Basel. ###Media_3### Die Arbeiten von Lang/Baumann sind teils gigantisch und auf der halben Welt verstreut. Alle zu besichtigen, würde den CO2-Fussabdruck ziemlich vergrössern. Im Zeughaus Teufen kann man einige davon nun betrachten, zumindest komprimiert – buchstäblich: Das Museum zeigt 96 Miniaturen der raumgreifenden Werke. Grosse Kunst im Kleinformat, teils Arbeitsmodelle, teils Präsentationsmodelle, darunter auch Arbeiten, die nicht realisiert wurden. Zu verdanken ist diese erstaunliche Schau dem neuen Kuratorenpaar im Zeughaus Teufen, Lilia und David Glanzmann. Sie haben Lang/Baumann überhaupt erst auf die Idee gebracht, ihre Modelle aus dem Archiv zu holen. Neben Modellen der genannten Arbeiten ist auch das allererste ausgestellt: ‹Who’s out› von 1992 zeigt ein Selbstporträt in Schwarz-Wei...