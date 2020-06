Andres Bosshard, Telefonia–1291–1991–2021

Meret Ernst 04.06.2020 16:27

Am 30. Mai 1991, 00.00 Uhr New Yorker und 06.00 Uhr Schweizer Zeit begann die dreitägige Performance – an drei Orten simultan mit je acht Musikerinnen und Klangkünstlern. Der Schweizer Klangkünstler Andres Bosshard entwickelte gemeinsam mit ihnen einen sich dreidimensional überlagernden Klangraum. Übermittelt wurde er über Telefonstandleitungen, Satellitenverbindungen und Radiokanäle. Nun hat er dieses Material über die Plattform telefonia.hek.ch/ zugänglich gemacht. Bettina Back, die das Projekt katalogisiert, verweist in ihrem Text auf die Entstehungsumstände im Rahmen der 700 Jahr Feier der Eidgenossenschaft 1291, «inmitten der ersten, zarten Schritte der Globalisierung durch das worldwideweb 1991». Medienarchäologie plus Klangkunst, das bietet nun die neugeschaffene Plattform und macht die ursprünglich telematische Performance wieder zugänglich.