Alterspräsident Loderer: «Malheureusement je ne suis pas assez rouge, même un peu vert pomme avec une cuillère de bleu»

Benedikt Loderer, Stadtwanderer 21.01.2021 09:57

Präsident Loderer Der Stadtwanderer ist nun stadt- und staatstragend. Er eröffnete als Alterspräsident die Legislatur des Parlamentes von Biel. Und bleibt sich treu: «Nous avons besoin d’un plus grand nombre de dissidents!» 21.01.2021 09:57

Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Gemeinderat, mesdames et messieurs, von einem Alterspräsidenten erwartet man Altersweisheit, oder wenigstens Altersmilde. Er soll zu Toleranz und zu gegenseitiger Achtung aufrufen, soll betonen, dass über den politischen Differenzen das Wohl der Stadt stehe. Anfügen wird er, wie sehr auch der politische Gegner ein Mensch sei, und ihm darum mit Verständnis und Nachsicht zu begegnen ist, kurz, der zehnminütige Ratspräsident hat den Frieden zu fördern und das Hohelied der Verständigung zu singen. Daran will ich mich halten. Mit aller staatsmännischen Gravität, die mir mein Amt verleiht, fordere ich Sie auf, in den nächsten vier Jahren in diesem Parlament das Zuhören zu üben, die Gegenmeinung zu respektieren und das Argument höher zu gewichten als die vorgefasste Meinung. Zusammenfasend, alles zu tun, was die Stadt Biel fördert und alles zu unterlassen, was sie beeinträchtigt. Damit ist dem alten Brauche genug getan und ich erlaube mir, zu s...