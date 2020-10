Felix Schramm, Over Horizon Hidden, 2020 (Foto: PD)

Andres Herzog 14.10.2020 08:10

Durch die Wand Im Kunstmuseum in Stuttgart schaben, stossen und fressen sich Künstlerinnen durch den «White Cube». Auch wenn der architektonische Gewinn gering ist, lohnt der räumliche Witz der Interventionen einen Besuch. 14.10.2020 08:10

Architektur und Kunst haben ein gespaltenes Verhältnis. Seit die Architektur der Kunst den Raum überlassen und sich der «White Cube» durchgesetzt hat, rebelliert diese gegen den weissen, nüchternen Hintergrund. Welche vielfältigen Formen dieses Aufbegehren in den letzten Jahrzehnten angenommen hat, zeigt das Kunstmuseum in Stuttgart mit der handgreiflich raumgreifenden Ausstellung «Wände» noch bis Ende Januar 2021. Felix Schramm legt die Brechstange an und durchstösst mit bunten Wandsegmenten die weisse Galeriewand. Die Kunst dekonstruiert die Architektur. William Anastasi schabt einen Streifen der weissen Wand ab und hinterlässt eine Narbe im Gebäude. Noch brachialer wird es bei Emily Katrencik. In einem Video frisst sie sich durch die Rigipsplatten einer Ausstellungswand. Die zähneknirschende Performance von 2005 dauerte 41 Tage. Bereits 1999 begann die Künstlerin das von Le Corbusier geplante Carpenter Center an der Harvard Universität aufzuessen, um die Ideologie der Moderne zu kritisieren...