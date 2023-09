Bild: Postauto beim Hospiz auf der San Bernardino Passhöhe mit dem Laghetto Moesola. Fotos: commercialstrasse.ch

200 Jahre reisen und bleiben Zum Jubiläum der einstigen Commercialstrasse bietet die Region Viamala ein breites kulturhistorisches Angebot, mit Führungen, Vorträgen und einem Gespräch mit Jacques Herzog über seine geplante Autobahnkirche. 08.09.2023 15:30

Die Commercialstrasse war eine der ersten Kunststrassen und befahrbaren Verbindungen von Norden nach Süden. Sie führt von Chur über den San Bernardino Pass nach Bellinzona und über den Splügenpass nach Chiavenna. Damit hatte die Strasse nicht nur einen wichtigen Anteil an der touristische Entwicklung im Kanton Graubünden, sondern auch grossen Einfluss auf Verpflegung, Versorgung und Verteilung in ganz Europa. Die Region Viamala feiert diesen Sommer das 200jährige Jubiläum der Commercialstrasse. Ein Reigen von Veranstaltungen schliesst am Samstag, dem 16. September diese Feierlichkeiten ab. Von einer Pop-Up-Ausstellung im Museum Rheinwald bis zu Führungen zu architektonisch interessanten Projekten. So geht es mit Patrick Gartmann zur Lawinengalerie am Splügenpass und das Architektenteam von Ivano Iseppi zeigt, wie es aus einem leerstehenden, historischen Gasthaus in Splügen ein Genusshotel mit eigener Brauerei und Genussgarten machen will. Jacques Herzog erläutert im Gespräch mit Andreas Kofler (Schweizerisches Architekturmuseum) die von Herzog & de Meuron projektierte Autobahnkirche in Andeer....