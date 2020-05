Jakob hat allerhand gelernt von Werner Bätzings Buch Landleben.

Landleben in Grüntönen Werner Bätzing hat ein kluges Buch über die Geschichte und Zuversicht des ländlichen Raumes geschrieben, der seit 5000 Jahren in eine immer komplizierter werdende Beziehung zur Stadt verwickelt wird. 15.05.2020

Werner Bätzing ist der Forscher und Schreiber über Lebensformen und Landschaften in den Alpen. Nun hat er für das Buch «Das Landleben. Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform» seinen Blick geweitet. Wie in seiner Theorie der Alpen faltet der Geografieprofessor auch in der des Landlebens breit und kundig Raumgeschichte aus. So lese ich, wie die Menschen vor 10’000 Jahren mit dieser Lebensform begonnen haben, Wildnis kultiviert, verlassen, sie wieder besiedelt, der Natur Möglichkeiten abluchsend. Seit 5000 Jahren aber erst leben die Menschen in der Stadt. Hier mussten sie nicht Wildnis bändigen, sondern ihre Mitmenschen – die Differenz ist grundlegend für alle Zivilisation, ob seinerzeit in Mittelamerika, wo frühe Grossstädte waren, oder heute in China, wo viele in den letzten fünfzig Jahren entstanden sind. Zähes Land Trotz der Erfolgsgeschichte des Stadtlebens sind aber Land und Landschaft übrig geblieben – zäh, hartnäckig, eigensinnig, gefährdet heute weltweit, aber nicht...