Jakob lobt den BSA auf Rumantsch Grischun, denn er spricht jetzt auch romanisch..

Köbi Gantenbein 01.11.2021 17:57

La FAS pensa uss era per rumantsch Pli gugent tard che mai – la Federaziun Architectas ed Architects Svizzers (FAS) scuvra suenter 114 onns la Rumantschia. Flot, bun ed empermettent, pertge ussa daventan las chasas multifaras. 01.11.2021 17:57

Betg lunsch davent da la Schatzalp sur Tavau è situà in dals pli bels ierts dal Grischun. 5000 plantas laschan Pius App ed Erich Schmid cultivar en lur Alpinum. Igl è in lieu da la biodiversitad, da la multifariadad e da la bellezza. È quai stà il motiv per la 114avla radunanza da la FAS da ludar la varietad culturala? Ella ha decis unanimamain che sia federaziun duai en avegnir era discurrer e pensar rumantsch e conferma quai en ses logo: Federaziun Architectas ed Architects Svizzers sco quarta menziun il pli giudim. Ina bella decisiun, cunzunt sch'ins sa che mo bel e bain in tozzel architectas ed architects dal Grischun fan part da la federaziun e che bler damain che la mesadad dad ellas ed els han lur biro en il territori rumantsch, persuenter in pèr exponents impurtants sco Gion Caminada da la Surselva u Kurt Lazzarini e Hansjörg Ruch da l'Engiadin'Ota. Urgentamain recumond jau perquai da clamar en il nobel club Urs Padrun da Lavin, Giovanni Netzer dal Surses e Valerio Olgiati da la Sutselva, per ...