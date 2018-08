Köbi Gantenbein auf der steinernen Kanzel der Kirche von Scuol.

Fotos: Ralph Feiner

Kirchen, Worte, Musik

Das Kulturzentrum Nairs lud zur traditionellen Architekturwanderung. Diesmal von Tarasp nach Scuol mit Orgelmusik, Gesang und vier Kanzelreden.

Köbi Gantenbein 15.08.2018 14:08

Zum achten Mal lud das Kulturzentrum von Nairs zur Architekturwanderung im Unterengadin ein. Schloss Tarasp, der zauberhafte Lai Nair, die Kapelle Son Jon in Vulpera und die Kirche von Scuol waren die Stationen. Jon Wolf Brennan spielte Orgel, Magda Vogel sang und Köbi Gantenbein stieg auf die Kanzel, um den 50 Wandererinnen und Wanderern über Architektur- und Kulturgeschichte des Unterengadins zu berichten. 1.Station Schloss Tarasp ###Media_2### Karl August Lingner hatte wenig Glück. Kaufmann hatte er gelernt. Die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts zog ihn an. Er war ein begabter Amateur in Musik. Auf dem Konservatorium in Paris wollte er studieren. Fürs Brot war er Handlungsreisender. Aber er scheiterte als Kaufmann und mit der Musik wurde es auch nichts . Er war 24 Jahre alt, bankrott und kehrte 1885 nach Deutschland zurück. Zur Jahrhundertwende war Lingner Kurgast in Vulpera. Und was für einer. Mit dem Auto war er bis zur Grenze bei Martina gefahren. Dort liess er Pferde vorspannen, denn in Graubün...