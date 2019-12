Köbi Gantenbein Fotos: Gregor Gilg

Köbi Gantenbein 12.12.2019 12:26

Die Landschaften des Tourismus Wie der Fremdenverkehr Landschaft und Architektur in den Alpen formt. Eine Spurensuche im «Grande Hotel Rose des Alpes» für die Tourismusstudentinnen der Universität Bern. 12.12.2019 12:26

Max Gadmer sitzt auf dem Bänklein bei der Kirche Sankt Peter oberhalb des Kurortes, raucht eine Brissago und wärmt sich in der Sonne. Er denkt über sein glückliches Leben nach. Er denkt an seinen Grossvater Josef, der damals alles eingerichtet hatte. Er denkt an seinen Vater Paul, der alles zur Grösse führte und er freut sich, dass nun bald seine Tochter Anna das «Grand Resort of St. Peter» mit Hotel, Residenz, Bergbahn und Skischule übernehmen wird. Und den Tourismus in die Zukunft führen. ###Media_2###Maxens Vorfahren waren Bauer und Jäger gewesen. Mit Leib und Seele. Im 19. Jahrhundert. Aber seit das Heidibuch erschienen ist, wissen wir, dass solches zwar seelenfüllend war, aber wenig einbrachte. Sein Grossvater Josef hielt also zur richtigen Zeit die Nase in den Wind und baute zusammen mit dem Zimmermann des Dorfes in sein Heimetli die «Alpenrose», eine Pension für die Fremden, die es sommers nach St. Peter verschlug. Eigenartige Leute aus England. Neun Fremdenbetten mit Kaltwasser vom Bru...