Jakob las gerne das Buch vom Alpenwanderer Siegrist.

Köbi Gantenbein 15.01.2020 19:00

«Der Mensch sieht mit Füssen» das war einer der Sprüche, mit denen mein Freund Benedikt Loderer mit vor vierzig Jahren sein Werkzeug des Stadtwanderers erklärt hat. Es schöpft nicht nur Einsichten und Erkenntnisse nur für Spaziergänge durch Zürich, Bologna oder Biel, es gilt auch für eine Wanderung quer durch die Alpen. Das führt das Buch «Alpenwanderer. Eine dokumentarische Fussreise von Wien nach Nizza» vor – mit Worten, Landschafts- und Menschenfotografien Dominik Siegrist, Geograf und Professor für Landschaften an der Hochschule in Rapperswil, fasst in seinem Buch eine vier Monate lange Reise zusammen. 1800 Kilometer, meistens zu Fuss, selten einen Überbrückungskredit für das Velo; 75 000 Höhenmeter; unterwegs in Gruppen mal klein, mal grösser insgesamt wanderten 200 Menschen durch Täler und über Pässe; Ortsbesichtigungen, Diskussionen mit Aktivisten, Interviews mit Radio und Zeitungen und laufend einen eigenen Blog füttern, gut essen und trinken. Und ein politisches Ziel: Erfahr...