Hochparterre lesen auf Tiun.

Im Rahmen der aktuellen Ausgabe von Hochparterre arbeiten wir mit dem Software Startup Tiun zusammen. Der ETH-Spinoff bietet die Möglichkeit unser E-Paper zu lesen, ohne ein Abo abzuschliessen. Das funktioniert so: ähnlich wie bei EasyRide von der SBB können Leserinnen und Leser jetzt mit 1-Klick bezahlen. Sie bezahlen nur für die Zeit, in der sie auch lesen, abgerechnet wird pro Minute. Das System merkt, wenn die Leserin inaktiv ist. Erreicht sie den vollen Preis einer Ausgabe, kann sie sie für den Rest des Monats. Wer bei Tiun einmal ein Konto eröffnet hat, kann sich bei all anderen Magazinen im Tiun-Shop einloggen, lesen und sicher bezahlen. Die Anmeldung bei Tiun ist kostenlos.