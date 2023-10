Das Novemberheft im Video.

Das ‹Muubeeri›, Berns wunderlichstes Hallenbad, hat seine Türen geschlossen. An seine Stelle tritt ein Neubau im Norden der Stadt. Zwei Artikel widmen sich dem Wandel der Berner Schwimmkultur: Während Daniela Meyer der neuen Schwimmhalle einen kritischen Besuch abstattet, lässt Martin Klopfenstein in seinem Nachruf die surreale Atmosphäre in den Gängen und Garderoben des ‹Muubeeri› nochmals aufleben.

Auf Wandel stehen auch die Zeichen im Deutschen Architekturmuseum: Die aktuelle Ausstellung zeigt keine Architektur im traditionellen Sinn, sondern Barrikaden und Protestcamps. Dass es dabei durchaus auch um Raum und Gestaltung, um Bilder und Formen geht, berichtet Axel Simon aus Frankfurt.

Wandel auch im Hause Hochparterre: Agnes Schmid, unsere geschätzte Expertin für Marketing und Verkauf und seit 2019 Mitglied der Geschäftsleitung, hat sich mit der für sie typischen Lebenslust entschieden, neue Wege einzuschlagen und Hochparterre zu verlassen. Wir danken Agnes für ihr unschätzbares Engagement in den letzten 20 Jahren und wünschen ihr alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns, Sarah Schranz als Nachfolgerin begrüssen zu dürfen. Sie wird ab November mit Michael Volken für Marketing und Verkauf zuständig sein.

Abgesehen davon ist das Leben ein langer, ruhiger Fluss: Mit dieser Ausgabe feiert Hochparterre sein 35-jähriges Bestehen – gewohnt vielfältig und kritisch, lustvoll und engagiert.