Bezahlbare Wohnungen sind auch im Engadin rar geworden. Die Bürgergemeinde Samedan will deswegen neu bauen. Stücheli Pestalozzi Schiratzki gewinnen – auch mit Referenzen von Luigi Snozzi und Alvar Aalto.

Philippe Jorisch 21.05.2024 09:00

Rund zwanzig Jahre nach der Erscheinung des städtebaulichen Porträts der Schweiz vom ETH Studio Basel und zehn Jahre nach Annahme der Zweitwohnungsinitiative hat sich die Wohnungsknappheit in den Zentren der Bergregionen verschärft. Zwar erfreut sich das Oberengadin zurzeit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung, doch auch in Samedan, wo wichtige öffentliche Einrichtungen wie der Güterbahnhof, der Flughafen, das Spital und die Academia Engiadina liegen, lassen sich kaum neue Ärztinnen, Lehrerinnen und Bahnarbeiter finden, weil geeigneter Wohnraum fehlt – ein systemrelevantes Problem für die Region. Verantwortungsvolle Bürgergemeinde Im Oberengadin gehören weite Teile der Alpen und Wälder den Bürgergemeinden. Sie werden teils genossenschaftlich verwaltet – die gemeinnützige Denkweise ist Teil ihrer Identität. Auf einer Baulandreserve möchte die Bürgergemeinde Samedan rund 60 Wohneinheiten in zwei Etappen realisieren. Nebst den etablierten Segmenten von Single-, Dink- und Familienhaushalten werden auch zwei Grosswohnungen für Personen erwartet, die eine offene Wohnform in Gemeinschaft bevorzugen. Explizit soll damit auch ein alternatives Angebot zum Wohnen im Alter geschaffen werden. Vier bis sechs zumietbare Zimmer, ein Gemeinschaftsraum und diverse Ankunfts- und Schwellenräume in Anlehnung an den ‹Sulèr› des Engadinerhauses runden die Bestellung ab. Eine zu gründende Genossenschaft soll den neuen Wohnraum erstellen und fair vermieten. Engadinerhaus bis Grandhotel Das Bauland liegt im Gebiet Promulins am östlichen Rand von Samedan in der Talebene zwischen Bahntrasse und Inn. Nordwestlich schliesst eine Streusiedlung an, westlich befindet sich Schul- und Sportinfrastruktur, und südöstlich verläuft der Flussdamm. Die unterschiedlichen Haltungen im städtebaulichen Umgang mit dieser Schnittstelle zwischen Siedlung und Landschaft zeigen sich i...