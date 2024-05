Die Baustelle des Spitalneubaus Wetzikon steht still. (Archivbild Dezember 2023) Fotos: www.gzo-bau.ch/blog/

Umnutzung Spitalneubau Wetzikon Was tun mit einem zu 70 Prozent gebauten Spital? fragt der ‹Tages-Anzeiger› heute die Architektin Barbara Buser. Ausserdem in der Presse: das Tram zum Basler Dreispitz und Gratis-ÖV in Montpellier. 21.05.2024 11:08

Seit rund zwei Wochen steht auf der Baustelle des Spital Wetzikon alles still. Die Generalunternehmung Steiner AG hat den Vertrag mit der vom Konkurs bedrohten Gesundheitsversorgung Zürcher Oberland gekündigt. «Die Gebäudehüllen des Neubaus sind zu 90 Prozent fertig. Im Inneren sind die Wände erstellt und die Haustechnik zu ungefähr 50 Prozent verlegt oder montiert», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Was also tun mit einem Gebäude, das zu drei Vierteln fertig gebaut ist und als Spital vorgesehen wurde? fragt die Zeitung die Architektin Barbara Buser, Expertin und Pionierin für zirkuläres Bauen. «Im besten Fall würde ein Privatspital den Bau übernehmen», meint Buser. Eine weitere Möglichkeit, den Neubau in Wetzikon umzunutzen, sieht sie in branchenähnlichen Betrieben, beispielsweise ein Altersheim. Die Skelettbauweise des Neubaus mit Betonkern und Betondecken ermögliche Flexibilität, um auf sich verändernde Nutzungsbedürfnisse reagieren zu können. Eine dritte Variante wäre, aus dem Spital Wohnraum zu machen. Weitere Meldungen: – «Alle wollen zum Dreispitz»: Weil das 10er-Tram an der Hochschule für Gestaltung und Kunst vorbeifährt, ohne zu halten, will der Kanton mit einer neuen Haltestelle das volle 11er-Tram entlasten. ‹BZ Basel› berichtet. – «Der Investorenschreck vom Vierwaldstättersee»: Der ‹Tages-Anzeiger› macht eine Schifffahrt mit dem Landschaftsschützer Urs Steiger, der zeigt, wie sich «wohlhabende Manager rund um den See hinter Hecken einigeln». – «Es gibt Alternativen zur Windkraft»: Die Gemeindepräsidentin von Wald findet, Appenzell Ausserrhoden setze bei der Stromgewinnung aus alternativer Energie einseitig auf die Windkraft. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – In der südfranzösischen Stadt Montpellier zahlen die Einwohner nichts mehr für Tram und Bus. Der ‹Tages-Anzeiger› fragt die Macherin hinter dem grö...