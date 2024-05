Das überarbeitete Wettbewerbsprojekt für das neue Luzerner Theater liegt nun vor. Visualisierung: Ilg Santer

In einem Workshopverfahren mit der Nutzer- und Bauherrschaft und begleitet durch die Fachjury haben Ilg Santer Architekten ihr Wettbewerbsprojekt für das neue Luzerner Theater überarbeitet. Am 28. Mai präsentieren sie in der Box des Luzerner Theaters das Ergebnis, gefolgt von einer moderierten Podiumsdiskussion. Im Anschluss gibt es ein Apéro.

Neues Luzerner Theater – Präsentation des überarbeiteten Wettbewerbsprojekts und moderierte Podiumsdiskussion

Wann: Dienstag, 28. Mai 2024, ab 18.18 Uhr

Wo: Luzerner Theater, Box

Präsentationen

­– Beat Züsli, Stadtpräsident

– Daniel Lengacher, Projektleitung Bauherrschaft

– Andreas Ilg und Marcel Santer, Architekten

– Ursula Hürzeler, Fachpreisrichterin

– Cony Grünenfelder, kantonale Denkmalpflegerin

– Stefan Vogel, Betriebsdirektor Luzerner Theater

Moderation Podiumsdiskussion

– Tamino Kuny, Redaktor Hochparterre

Projektinformationen

Alle Informationen zum Projekt sind auf der Website der Stadt Luzern abrufbar.

Ausstellung

Die Ausstellung ist am 28. Mai von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet. Ort der Ausstellung: Am-Rhyn-Haus, Furrergasse 21, Luzern. Übrige, offizielle Öffnungszeiten.